Суд арестовал предполагаемого убийцу столичной блогерши

Суд арестовал на два месяца подозреваемого в убийстве блогерши из Москвы Екатерины Караглановой, сообщает Life.ru.

Напомним, главным фигурантом дела проходит программист Максим Гареев. По словам самого подозреваемого, который уже сознался в совершении преступления, мотивом стали оскорбления со стороны девушки.

Убитая Екатерина Крагланова вела блог в Instagram о путешествиях и дорогой одежде. Её тело было найдено в чемодане.

Добавим, одноклассница подозреваемого рассказала о его личности, пишет сайт KP.Ru. По её словам, в школе он был прилежным учеником, но не ботаником. С девушками Максим общался, но романов у него не было. После выпуска из школы информатор издания не общалась с Гареевым, однако не так давно он добавил её в друзья в соцсети. Девушку поразило, как изменилась внешность бывшего одноклассника — он стал помешанным на пластических операциях.

