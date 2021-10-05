Суд арестовал подозреваемого в убийстве трех девушек в Гае

Суд города Гай Оренбургской области отправил под стражу Александра Лазарева по подозрению в убийстве трех девушек. Судебное заседание проходило в закрытом режиме, поскольку одна из убитых девушек не достигла совершеннолетия.

Тела двух студенток медицинского колледжа с признаками насильственной смерти были найдены 30 сентября после тушения пожара в квартире жилого дома в Гае, ещё одну убитую обнаружили во дворе. Там же был найден кухонный нож, которым, предположительно, убийца расправился со своими жертвами.

Девушки 17, 18 и 19 лет приехали в Оренбургскую область на учебу из Башкирии, они совместно снимали квартиру. По подозрению в совершении преступления 3 октября был задержан 30-летний Александр Лазарев, ранее судимый за убийство директора бара в Орске. Он отбыл в местах лишения свободы 9,5 года и вышел два месяца назад.

Задержание было проведено при попытке угона автомобиля. Подозреваемый признался в убийстве и угоне, но отрицает причастность к изнасилованию и поджогу. По предварительным данным, жертвы могли находиться под действием снотворного. Когда злоумышленник начал расправу, одна из них очнулась и выбежала на улицу. Две скончались во сне.

Следственный комитет опубликовал видео задержания и допроса задержанного.