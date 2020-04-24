Суд арестовал экс-депутата Госдумы Волчека по делу о мошенничестве
Пресненский районный суд Москвы санкционировал арест предпринимателя из Санкт-Петербурга, экс-депутата Госдумы Дениса Волчека по обвинению в мошенничестве на 8 миллионов рублей. В следственно изоляторе обвиняемый останется до 22 июня, передает «Интерфакс».
Ранее сегодня суд заключил под стражу предполагаемого подельника Волчека - Зураба Плиева, который уже признал свою вину. Сам же бывший народный избранник своей вины не признает.
По версии Следственного комитета, доверитель обоих был задержан в Москве в одном из офисов в среду, 22 апреля в момент получения денег за обещание освободить от уголовной ответственности бизнесмена. Позднее в северной столице был задержан и сам Волчек.
Действия Волчека, Плиева и посредника были квалифицированы как покушение на мошенничество, поскольку никто из них не имел возможности оказать влияния на ход расследования уголовного дела в отношении означенного предпринимателя.
Волчек - российский бизнесмен, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга четвертого созыва. Депутат Госдумы РФ 5-го и 6-го созывов.
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