Суд арестовал «авторитетного» бизнесмена Быкова
Представителей СМИ в зал заседаний не допустили. Адвокаты уже заявили, что собираются обжаловать арест подзащитного. Сторона защиты в ходе заседания, в частности, предлагала другие меры пресечения - такие, как залог, домашний арест или запрет на совершение определенных действий.
Быкова подозревают в заказе убийства двух человек - Кирилла Войтенко и Александра Наумова. По версии следствия, они входили в преступную группировку, которую возглавлял сам предприниматель. С 1997 по 2016 год Анатолий Быков был депутатом Законодательного собрания Красноярского края. В 1998-2000 годах - председатель совета директоров Красноярского алюминиевого завода.
В 2000 году Быкова задержали по подозрению в организации покушения на предпринимателя Вилора Струганова, известного в криминальных кругах как Паша Цветомузыка. В июне 2002 года Мещанский суд Москвы приговорил Быкова к 6,5 года условного наказания. В 2005 году суд в Красноярске снял судимость и погасил условный срок.
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