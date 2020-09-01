Суд арестовал акции «Башкирской содовой компании»

Арбитражный суд Башкирии по ходатайству Генпрокуратуры РФ наложил арест на акции «Башкирской содовой компании» (БСК), а также запретил изменения в реестре акционеров компании, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Накануне Генпрокуратура подала иск о незаконности сделки, по результатам которой в 2013 году доля государства в БСК снизилась с 61,6% до 38,28%. Арестованы пакеты акций ответчиков по этому делу – АО «Башкирская химия», АО «Региональный фонд», ООО «Торговый дом "Башкирская химия"».

Башкирия вступила в дело как третье лицо и требует вернуть акции в собственность республики, а также возместить ущерб, который глава региона Радий Хабиров оценил в 34 миллиарда рублей, передаёт РЕН ТВ.

«Башкирская содовая компания» привлекла к себе внимание попыткой начать разработку горы (шихана) Куштау. Сотрудники предприятия столкнулись с противодействием местных жителей и активистов, на место столкновений пришлось приехать самому Хабирову. Позже в ситуации потребовал разобраться президент РФ Владимир Путин, поручивший также проверить законность сделки по отчуждению у государства контрольного пакета акций БСК.

