Студенты столичных вузов начали изучать экономику Москвы

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Мария Багреева рассказала о запуске департаментом серии семинаров по управлению столичной экономикой для студентов и преподавателей ведущих московских вузов.



По ее словам, будущие специалисты должны понимать, как устроена столичная экономика, как она работает и каких стратегий развития придерживается. Багреева отметила, что во время семинаров студенты смогут познакомиться с системой «Единое хранилище данных», которая является передовым информационно-аналитическим ресурсом, содержащим огромный объем данных социально-экономической статистики по всем регионам России, а также другим странам и зарубежным городам. Студенты смогут не просто изучать столичную экономику, но и использовать доступные им инструменты для написания своих научно-исследовательских работ.



Министр отметила, что семинары помогут выстраиванию диалога с педагогами и студентами. Первая встреча специалистов Аналитического центра Москвы со студентами прошла в Высшей школе экономики. Учащимся рассказали про экономическое моделирование, стратегический анализ социально-экономического развития и про другие направления деятельности организации.



Студентам предоставили возможность поработать с реальными задачами Департамента и Аналитического центра Москвы в тестовом режиме. Авторы лучших работ смогут принять участие в реализуемых проектах в качестве стажеров или сотрудников.

