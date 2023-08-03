Студенты стали чаще отдыхать за границей
Число молодых россиян, отправившихся на каникулах отдыхать за границу, выросло почти в три раза по сравнению с летом 2022 года. Об этом сообщают в компании Yota, где проанализировали данные роуминга абонентов в возрасте от 17 до 24 лет.
Рост выездного туризма фиксируется и в целом по стране — россияне стали отдыхать за границей в 2,2 раза чаще. Однако доля путешествующих студентов растет особенно активно — втрое по сравнению с летом 2022 года.
Самым популярным туристическим направлением у молодежи этим летом оказался Узбекистан. Кроме того, в топ-5 стран вошли Индия, Турция, Китай и Абхазия. Как выяснили специалисты Yota, молодежь активно открывает и новые направления заграничного отдыха. Этим летом взрывной рост числа туристических поездок демонстрируют Оман (+1475%), Бахрейн (+1274%) и Иран (+461%). Женская аудитория также высоко ценит отдых в ОАЭ — страна занимает четвертое место в списке их предпочтений, в то время как у мужчин Эмираты оказались лишь на восьмой строчке.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Взрыв прогремел в Воскресенском районе Подмосковья
- Собянин выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Мирошниченко
- Студенты стали чаще отдыхать за границей
- «Только в холодильнике»: Россиянам рассказали, как правильно хранить разрезанный арбуз
- Прощание с Ириной Мирошниченко пройдет в понедельник
- В Сеуле 8 человек пострадали после нападения неизвестного мужчины
- МИД Индии заявил, что страна не выступает против расширения БРИКС
- Минобороны России: ВС РФ отразили восемь атак ВСУ на донецком направлении
- На Украине назвали причину крушения вертолета в Броварах, при котором погиб глава МВД
- Путин: Все российские чиновники должны ездить на отечественных автомобилях
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru