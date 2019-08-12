Студентов пугают искусственным интеллектом

Технологию собираются апробировать уже в следующем году на базе Национального исследовательского технологического университета «МИСиС». По словам директора EdCrunch University «МИСиС» Нурлана Киясова, искусственный интеллект будет анализировать цифровой след студента: его успеваемость, активность на лекциях и семинарах, участие в общественной жизни, поведение. И сами студенты, чья успеваемость бездушным сервисом будет сочтена низкой, и, разумеется, деканат, будут получать соответствующие предупреждения. «Первоочередная задача - снизить долю отчисляемых студентов, повысить удовлетворенность самими студентами качествами образовательных услуг», - пояснил собеседник агентства ТАСС. Если результаты эксперимента в «МИСиС» будут сочтены успешными, систему внедрят в ведущих вузах страны.

Такая интеграция искусственного интеллекта в оценку знаний студентов восторг вызвала далеко не у всех. Искусственный интеллект никогда не сможет заменить учителей и педагогов, - заявил в эфире НСН первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин.

«Мое глубокое убеждение заключается в следующем: образование и воспитание, - это процесс, где лично взаимодействуют с личностью. Искусственный интеллект, естественно, в образовании, как и в других сферах, может использоваться, но играть вспомогательную роль. Что касается оценки “обученности”, искусственный интеллект может давать оценку исполнения формализованных задач. Но это, как с Единым госэкзаменом. Я поклонник развития в России электронного обучения, но с моей точки зрения искусственный интеллект живого педагога в процессе образования в полном смысле этого слова заменить не может. Более того, мне представляется, что идея исключения из образования, так называемого, человеческого фактора противоречит самой природе образования. А это процесс влияния личности на личность. Кстати, и личности ученика, в данном случае студента, на личность своего учителя».



Пока идея оценки студенческой успеваемости искусственным интеллектом выглядит, скорее, утопично. Хотя бы потому, что делает высокой вероятность выплеснуть вместе с водой ребенка: хромающая успеваемость по непрофильным предметам может растворить в себе несомненный талант в ключевой дисциплине, рассмотреть который в состоянии настоящий преподаватель. Что уж говорить об оценке поведения: вот, курит, к примеру, оболтус. И английский прогуливает. А в математике – второй Лобачевский! (Николай Иваныч, кстати, в студенчестве тоже был тот еще вольнодумец.) Ну, и к суровой прозе жизни: на платных отделениях аттестация студентов искусственным интеллектом не нужна и даром.



