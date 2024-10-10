Студентов Института стран Азии и Африки МГУ перевели на дистант из-за кори
Дистанционный режим обучения введен для студентов Института стран Азии и Африки Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Такое решение принято по распоряжению Управления Роспотребнадзора по городу Москве из-за выявленного случая кори в вузе.
Сотрудники ведомства уже приступили к выполнению комплекса противоэпидемических мероприятий в учебном корпусе в центре Москвы – на Моховой улице. Руководство ИСАА МГУ также ограничило посещение здания института профессорско-преподавательским составом.
Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», срок дистанционного формата обучения определен до 18 октября. Кто именно заболел корью – студент или преподаватель – не уточняется.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru