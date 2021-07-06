Стюардесса спасла ребенка на рейсе Уфа-Сочи

Бортпроводница спасла младенца, потерявшего сознание на рейсе авиакомпании Nordwind по маршруту Уфа-Сочи. Об этом сообщает РИА Новости.

У младенца появились судороги, посинели губы, остановилось дыхание, а затем он потерял сознание. Экипаж вызвал скорую помощь, однако стюардесса Наталья Ананских до прибытия врачей провела сердечно-лёгочную реанимацию младенцу.

В авиакомпании отметили, что к моменту приезда скорой помощи "ребёнок уже спал на руках матери". Врачи подчеркнули, что Ананских выполнила все ренимационные мероприятия верно, поэтому семья малыша отправилась дальше.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СамолетРебенокУфаСочи
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