Стюардесса спасла ребенка на рейсе Уфа-Сочи

Бортпроводница спасла младенца, потерявшего сознание на рейсе авиакомпании Nordwind по маршруту Уфа-Сочи. Об этом сообщает РИА Новости.

У младенца появились судороги, посинели губы, остановилось дыхание, а затем он потерял сознание. Экипаж вызвал скорую помощь, однако стюардесса Наталья Ананских до прибытия врачей провела сердечно-лёгочную реанимацию младенцу.

В авиакомпании отметили, что к моменту приезда скорой помощи "ребёнок уже спал на руках матери". Врачи подчеркнули, что Ананских выполнила все ренимационные мероприятия верно, поэтому семья малыша отправилась дальше.

