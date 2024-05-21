Строителя-камерунца выдворили из России после экстремистских высказываний
Гражданина Камеруна, проживавшего в Белгороде и участвовавшего в этнической преступной группе, выдворили за пределы России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Белгородской области.
По данным ведомства, группа причастна к разжиганию межнациональной розни.
«Решением Валуйского районного суда иностранец привлечен к административной ответственности по ч. 1.1. ст. 18.8 КоАП (нарушение гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ) с административным выдворением... в форме принудительного выезда из России», — указали в УФСБ.
В пресс-службе уточнили, что камерунец работал на строительных объектах в Валуйском округе, поддерживал радикальный ислам и высказывался в поддержку сил на Украине и в Сирии, террористических группировок в Нигере. Мужчина проживал в РФ с нарушением режима пребывания.
Ранее ФСБ заявила о ликвидации в Карачаево-Черкесии последователя террористической организации, готовившего нападения на сотрудников правоохранительных органов, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru