Гражданина Камеруна, проживавшего в Белгороде и участвовавшего в этнической преступной группе, выдворили за пределы России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Белгородской области.

По данным ведомства, группа причастна к разжиганию межнациональной розни.

«Решением Валуйского районного суда иностранец привлечен к административной ответственности по ч. 1.1. ст. 18.8 КоАП (нарушение гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ) с административным выдворением... в форме принудительного выезда из России», — указали в УФСБ.

В пресс-службе уточнили, что камерунец работал на строительных объектах в Валуйском округе, поддерживал радикальный ислам и высказывался в поддержку сил на Украине и в Сирии, террористических группировок в Нигере. Мужчина проживал в РФ с нарушением режима пребывания.

Ранее ФСБ заявила о ликвидации в Карачаево-Черкесии последователя террористической организации, готовившего нападения на сотрудников правоохранительных органов, напоминает «Свободная пресса».

