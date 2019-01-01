Строительство Юго-Восточной хорды не повредит экологии района

Территория строительной площадки Юго-Восточной хорды не затронет мест со сложной экологической обстановкой. Как сообщили в Стройкомплексе столицы, в этом заверил глава государственного казенного учреждения «Управление дорожно-мостового строительства» Василий Десятков.

Он пояснил, что строительная площадка моста через Москву-реку в составе Юго-Восточной хорды располагается на расстоянии более 200 метров от ближайшей зоны с непростой экологической обстановкой. Кроме того, превышения радиационного фона в зоне строительства не выявлено в ходе комплексной проверки.

Как подчеркнул Десятков, до старта строительства проект Юго-Восточной хорды пройдет обязательную процедуру государственной экспертизы, по результатам которой, если потребуется он будет скорректирован. И это без вариантов.

В Стройкомплексе также уточнили, что территория со сложной экологической обстановкой отслеживается специалистами ФГУП «Радон». В ходе строительства хорды будет осуществляться непрерывный контроль экологической обстановки.

