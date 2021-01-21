Строительство транспортной развязки в Химках завершено
Строительство транспортной развязки в подмосковных Химках на пересечении Ленинградского шоссе и улицы Репина завершено.
Поручение об ускорении работ ранее было дано президентом РФ Владимиром Путиным. О том, что соответствующие работы завершены сообщил представитель президента Дмитрий Песков, передает «Радио 1».
О сроках открытия участка будет сообщено дополнительно.
Общая протяжённость двухуровневой развязки составляет 3,5 км с эстакадой через Ленинградское шоссе. Эстакада соединяет улицу Репина и улицу Дружбы.
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