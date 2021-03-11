Строительство моста через Москву-реку на юго-востоке Подмосковья завершат до конца года

На юго-востоке Московской области строительство опор путепровода и нового моста через Москву-реку завершится до конца декабря текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства по итогам визита на стройку главы региона Андрея Воробьева.

Как отметили в пресс-службе, старый мостик двух полос на 35 км трассы М5 вызывал пробки на несколько километров. Строительство моста и нового участка дороги позволит разгрузить этот участок, передает «Радио 1».

Воробьев отметил важность проекта для качественных перемен в жизни жителей региона. Он отметил, что правительство РФ выделяет «значительные средства» на проект.

