Строительство моста через Москву-реку на юго-востоке Подмосковья завершат до конца года
На юго-востоке Московской области строительство опор путепровода и нового моста через Москву-реку завершится до конца декабря текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства по итогам визита на стройку главы региона Андрея Воробьева.
Как отметили в пресс-службе, старый мостик двух полос на 35 км трассы М5 вызывал пробки на несколько километров. Строительство моста и нового участка дороги позволит разгрузить этот участок, передает «Радио 1».
Воробьев отметил важность проекта для качественных перемен в жизни жителей региона. Он отметил, что правительство РФ выделяет «значительные средства» на проект.
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