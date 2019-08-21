Строительство храма из петербургского парка Малиновка перенесут в другое место
Церковь приняла решение перенести строительство нового храма из парка Малиновка в Санкт-Петербурге в другое место. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».
Отмечается, что новое место строительство храма пока не определено. По информации телеканала, этот вопрос будет обсуждаться с жителями Красногвардейского района города, которые выступили инициаторами создания храма.
Также власти города планируют развитие парка Малиновка с учетом пожеланий жителей района. Как заявил врио губернатора Петербурга Александр Беглов, на его благоустройство уже начали формировать бюджет.
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