Строительство храма из петербургского парка Малиновка перенесут в другое место

Церковь приняла решение перенести строительство нового храма из парка Малиновка в Санкт-Петербурге в другое место. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Отмечается, что новое место строительство храма пока не определено. По информации телеканала, этот вопрос будет обсуждаться с жителями Красногвардейского района города, которые выступили инициаторами создания храма.

Также власти города планируют развитие парка Малиновка с учетом пожеланий жителей района. Как заявил врио губернатора Петербурга Александр Беглов, на его благоустройство уже начали формировать бюджет.



