Строительство БКЛ стало крупнейшим в мире проектом метростроения

Возведение северо-восточного отрезка Большой кольцевой линии московского метро идет полным ходом. Уже осуществлена проходка 60% БКЛ, рассказал мэр российской столицы Сергей Собянин во время ревизии хода строительства станции «Шереметьевская». По его оценке, Большой кольцо можно будет замкнуть уже в 2022 году.

По словам градоначальника, БКЛ - самый непростой транспортный проект Москвы, сложнейший в мире. При его реализации приходится применять разные технологии – от самых современных, до отбойных молотков. Причём работать приходится на большой глубине в непосредственной близости от действующих станций подземки.

Строительство участка БКЛ метро между «Савеловской» и «Авиамоторной» началось в 2015 году. На этом отрезке появятся пять станций: «Лефортово», «Рубцовская», «Стромынка», «Ржевская» и «Шереметьевская». Также в составе участка будет возведена соединительная ветка в депо «Нижегородское».

