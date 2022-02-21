Стрелков: Многие на Донбассе привыкли к обстрелам, поэтому отказались от эвакуации

Экс-глава Минобороны ДНР Игорь Срелков в пресс-центре НСН заявил, что эвакуация жителей Донбасса происходит не самыми активными темпами, потому что жители зачастую не готовы покидать свои дома.

«Эвакуация идет, идет она не очень организованно, идет не очень активно, поскольку значительная часть населения все-таки, привыкнув к обстрелам за семь лет, не очень хочется эвакуироваться, поскольку, извините, ехать в неизвестность, бросить городскую квартиру со всеми удобствами – переселиться в палатку в поле вместе с детьми и со стариками – этого не все хотят, скажем так», - рассказал он.

За последние сутки в Россию прибыли более 50 тысяч беженцев из Донбасса: их привозят автобусами. В России по распоряжению президента Владимира Путина им положены выплаты по 10 тысяч рублей на человека. О готовности принять беженцев из Донбасса, помимо соседней Ростовской области, заявляли Хабаровский край, Волгоградская, Новгородская, Белгородская, Тюменская, Челябинская области и другие регионы.

