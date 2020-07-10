Стрелка справедливости: Штрафы за проезд на «красный» предложили изменить

Общероссийский народный фронт (ОНФ) выступил с инициативой об изменении наказания для водителей за проезд перекрестка на красный сигнал светофора. Как заявил руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов, они предлагают разделить наказание на две части в зависимости от тяжести нарушения.

В интервью «Радио 1» он пояснил, что нельзя приравнивать проезд перекрестка на красный сигнал насквозь и случаи, когда водитель поворачивал «под стрелку», пропускал транспорт и не успел завершить маневр в разрешенное время - несправедливо. Тем не менее сейчас наказание за оба нарушения одинаковые – штраф в размере 1 тысяч рублей. В случае повторного нарушения в течение года – штраф до 5 тысяч рублей, либо лишение водительского удостоверения на срок от 4 до 6 месяцев.

«Мы предложили разделить проезд на красный свет на два вида нарушений. И для одного увеличить штраф, а для другого – уменьшить: симметрично, в пять раз. Увеличить наказание следует за сквозной проезд перекрёстка на красный свет. Это очень опасное поведение, и мы предложили увеличить штраф за это с 1 до 5 тысяч рублей», - сказал Шкуматов.

За не вовремя завершенный поворот «под стрелку», считает Шкуматов, нужно ограничиться только штрафом в размере 1 тысячи рублей и убрать пункт о лишении водительского удостоверения.

При этом впоследствии нужно вообще вывести поворот на красный, при условии, что водитель пропустил все машины, из разряда нарушений. По словам Шкуматова, подобная норма действует во многих государствах и она не приводит к аварийным ситуациям.

