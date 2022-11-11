Стрельбу из пневматической винтовки и метание снаряда включат в нормы ГТО

Расширить список обязательных дисциплин комплекса «Готов к труду и обороне» поручил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Об этом сообщили в пресс-службе чиновника. Инициативы уже согласованы с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Предложения о включении в школьные программы по физкультуре выполнения норм ГТО Чернышенко поручил представить Министерству просвещения и Минспорта вместе с Минздравом. На сегодняшний день эти нормативы сдаются по желанию. Обладание золотым значком ГТО дает бонусные баллы при поступлении в некоторые российские вузы.

Министерству спорта поручено проработать «изменения в нормативы ГТО, добавив к обязательным дисциплинам метание спортивного снаряда и стрельбу из пневматической винтовки». Помимо этого, вице-премьер поручил Минспорта и Минпросвещения подготовить предложения по проведению во время каникул на базе детских лагерей для всех желающих военно-спортивных смен, а также всероссийских массовых спортивно-патриотических мероприятий, в том числе на основе военно-спортивной игры «Зарница».

По мнению Чернышенко, система ГТО и военно-спортивные мероприятия являются мощным стимулом для развития массового и профессионального спорта.

«Президентом перед нами поставлена цель - к 2030 году не менее 70% россиян должны регулярно заниматься спортом. Возвращение таких дисциплин, как метание спортивного снаряда и стрельба из пневматической винтовки, а также ввод новой дисциплины - управление беспилотником, повысит интерес молодежи комплексу ГТО, сделает их подготовку более комплексной и разносторонней».

Вице-премьер также напомнил, что навыки, развивающие координацию, меткость, скорость реакции многие годы были частью советской системы образования и спортивной подготовки.

