Страховые компании проводят «Дни здоровья» для корпоративных клиентов
В рамках проекта «Дни здоровья» специалисты и врачи-эксперты клиник «Будь Здоров» проводят образовательные мероприятия для сотрудников компаний, которые застрахованы по ДМС в «Ингосстрахе».
Цель проекта – популяризация здорового образа жизни среди сотрудников, а также повышение осведомленности о профилактике заболеваний в рамках ежегодной проверки.
В рамках «Дней здоровья» медики проведут диагностику и различные консультации.
Генеральный директор сети клиник Родион Ступин рассказал, что базовая ценность любой компании – это физическое и ментальное здоровье своих сотрудников. Так, внедрение в крупные компании программ заботы о сотрудниках благоприятно влияет на бизнес процессы и рабочую среду. В частности, возрастает мотивация персонала и конкурентное преимущество компании на рынке.
Также программа помогает повышать заинтересованность сотрудников в прохождении ранней диагностики. Сама программа проходит в очном формате и включает в себя осмотр, лекции и ответы на вопросы.
Так, сотрудники могут получить консультации у дерматолога и флеболога, а также провериться на аппарате УЗИ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru