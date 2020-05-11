Стоянов рассказал о своей пенсии
Российский актёр Юрий Стоянов с учетом всех надбавок, которые полагаются за выслугу лет и звание Народного артиста России, получает ежемесячную пенсию в размере около 60 тысяч рублей. Об этом он сам рассказал «Комсомольской правде».
Артисту при расчете пособия по возрасту уже третий год выплачивается надбавка в 30 тысяч рублей. Такая льгота положена всем пенсионерам, проживающим в Москве, которым присвоены звания Народных артистов. Доплату выплачивают столичные власти.
Юрий Стоянов рассказал, что нашел альтернативный способ заработка во время самоизоляции на то время, пока остановлены съемки. Актёр организовал в социальных сетях свое шоу «Стоянов в изоляции».
В этой работе ему помогает супруга, а собирает ролики монтажер из программы «Городок» Павел Медведев. Съёмки проходят в загородном доме Юрия Стоянова, в котором артист коротает время в самоизоляции.
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