«Столица сваливается в глубокую осень»: Синоптик – о погоде на выходные
Синоптики рассказали о метеорологической осени в Москве. Как пишет RT, главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что уходящая пятница станет заключительным днём бабьего лета. По словам специалиста, на столичный регион надвигается гигантский циклон-«паук». Холодный фронт доберётся до Москвы уже сегодня ночью. Днём в субботу в столице будет не больше +17 °С.
В воскресенье в мегаполисе прогнозируется не более 15 градусов со знаком «плюс». В начале следующей рабочей недели в городе будут идти дожди, температура продолжит понижаться. Так, в среду в Москве будет около +10…+15 °С. В тёмное время суток +3…+8 °С.
Кстати, ранее Евгений Тишковец заявлял, что после 27 сентября в Москву может прийти антициклон – не исключена третья волна бабьего лета.
Накануне НСН писала, что в Москве побит температурный рекорд 1955 года. Метеорологи зафиксировали на метеостанции на ВДНХ в четверг плюс 25,6 градуса, отмечает RT.
Ранее сообщалось, что 11 сентября в столице был побит температурный рекорд 1972 года — температура достигла отметки в плюс 26,3 градуса.
Кстати, ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что к концу недели погода испортится в ряде российских регионов, отмечает Ura.ru.
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