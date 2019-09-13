«Столица сваливается в глубокую осень»: Синоптик – о погоде на выходные

Синоптики рассказали о метеорологической осени в Москве. Как пишет RT, главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что уходящая пятница станет заключительным днём бабьего лета. По словам специалиста, на столичный регион надвигается гигантский циклон-«паук». Холодный фронт доберётся до Москвы уже сегодня ночью. Днём в субботу в столице будет не больше +17 °С.

В воскресенье в мегаполисе прогнозируется не более 15 градусов со знаком «плюс». В начале следующей рабочей недели в городе будут идти дожди, температура продолжит понижаться. Так, в среду в Москве будет около +10…+15 °С. В тёмное время суток +3…+8 °С.

Кстати, ранее Евгений Тишковец заявлял, что после 27 сентября в Москву может прийти антициклон – не исключена третья волна бабьего лета.