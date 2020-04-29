Столица начала применять искусственный интеллект в диагностике COVID-19

Мэр российской столицы Сергей Собянин осмотрел работу Московского референс-центра лучевой диагностики. Там дали старт системе «компьютерного зрения» на основе технологии искусственного интеллекта, которое способно распознавать признаки коронавируса COVID-19 на КТ-снимках легких.

Как отметил градоначальник, данная технология важна не только для Москвы, но и для России и планеты.

«Такой объем данных, правильно размеченных и доведенных до исследователей,таких баз, наверное, не так много в мире», - заметил Собянин.

Мэр также сообщил, что на сегодняшний день возможности городских поликлиник по КТ-обследованию исчерпаны из-за большого потока пациентов. В этой связи рассматривается вариант включения в работу частных поликлиник, у которых есть соответствующее оборудование.

В свою очередь глава научно-практического клинического центра диагностики и телемедицинских технологий Сергей Морозов отметил, что к сервису подключено уже 12 компаний.

При этом обработка данных занимает не больше 5 минут, а с учетом сопутствующий действий - около получаса.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Астафьев
ТЕГИ:Искусственный ИнтеллектКоронавирусМоскваСобянин
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