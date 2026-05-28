Столичный парк развлечений «Остров Мечты» станет крупнейшим в мире

Парк развлечений войдёт «Остров Мечты» займёт место в топ-5 крупнейших парков аттракционов мира по числу механических аттракционов. После запуска уличной части этого пространства их станет более 60, а общее количество тематических миров достигнет 15. Об этом рассказал основатель проекта Амиран Муцоев.

По его словам, техническое открытие уличной части состоится 11 июля 2026 года. Сейчас на новой территории уже смонтированы более 20 самых высоких аттракционов, которые «не поместились» под крышей, и 5 новых тематических вселенных. Запуск аттракционов в первые месяцы будет проходить поэтапно.

«Вы даже не представляете, сколько сообщений мы получали с просьбами открыться на улице, и, конечно, готовились к этому. Но мы не могли просто поставить аттракционы. Как и в крытом парке, мы хотели создать уникальные вселенные с полным погружением в новые миры: Долина исследователей, Территория скорости, Деревня Дримчиков — наших талисманов, Город Мечтателей, Рыбацкая бухта. И, конечно, мы подготовили флагманские аттракционы, многие из которых не имеют аналогов», — сказал Муцоев.

Он также подчеркнул, что уличные аттракционы разрабатывали мировые лидеры индустрии развлечений специально для российского климата и при строгом соблюдении всех стандартов безопасности. По окончанию пуско-наладочных работ они пройдут испытания в аккредитованной лаборатории, сертификацию и регистрацию в Гостехнадзоре Москвы. Билет на все развлечения станет единым для крытой и открытой частей.

Как ожидается, флагманом открытой части парка станет американская горка «Легенда вершин». Её длина превышает 1 км, верхняя точка расположена на уровне 17-го этажа, а скорость достигает 110 км/ч. Также в новой зоне: 68-метровая башня свободного падения, монорельсовая и водная горки, гигантский маятник с полным оборотом вращения и ряд других аттракционов.

По традиции «Острова Мечты» первыми на новых аттракционах прокатятся сам Амиран Муцоев, а также руководители техслужбы парка и другие его сотрудники. С 11 июля посетить новые тематические зоны под открытым небом смогут все гости парка. Официальное открытие уличной части парка развлечений состоится в День города Москвы.

