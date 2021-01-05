Столичный общественный транспорт продлит работу на Рождество
Столичный общественный транспорт продлит график работы в Рождественскую ночь. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.
Отмечается, что в ночь на 7 января метро и МЦК будут работать до 02:00. При этом 168 маршрутов наземного транспорта продлят работу до 03:00, также будут введены 15 ночных маршрутов.
Кроме того, дополнительные утренние и ночные рейсы запустят на МЦД.
Дептранс отмечает, что работа городского транспорта будет продлена, чтобы москвичи «могли оправиться на службу в разные храмы столицы, а после спокойно вернуться домой».
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