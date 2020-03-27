Столичные салоны связи и зоомагазины продолжат работать без ограничений

В Москве с 28 марта по 5 апреля продолжат работу салоны связи и зоомагазины. Об этом сообщил мэр Москвы на своем сайте.



Градоначальник отметил, что товары для животных и сжиженный природный газ включены в список товаров первой необходимости — их можно будет приобрести в течение нерабочей недели, когда большинство торговых точек будет закрыто.



В этот период все государственные учреждения города, включая центры государственных услуг «Мои документы», будут принимать посетителей по предварительной записи. При этом очно будут оказывать только те услуги, которые нельзя получить в онлайн-режиме.



Если заявитель из-за ограничительных мер не смог вовремя сдать документы и получить необходимую услугу — то ему не откажу в ее предоставлении. Завершить процесс можно будет в течение 30 дней после после прекращения режима повышенной готовности, но не менее чем до 30 июня текущего года.



Кроме того, в период действия ограничительных мер в Москве запретят принудительное взыскание задолженностей за услуги ЖКХ и связи.

