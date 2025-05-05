Столичные полицейские задержали подозреваемых в инсценировке более 500 ДТП
Полицейские Москвы задержали восемь подозреваемых в мошенничестве в автостраховании на сумму более 100 млн рублей, которые инсценировали свыше 500 аварий за четыре года. Об этом написала официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.
По данным правоохранителей, фигуранты приобрели несколько подержанных иномарок для использования в инсценировках ДТП. После мнимых аварий собственники машин обращались за компенсациями в страховые компании. Выплаты распределяли между участниками преступной группы. За 2021-2025 годы злоумышленники совершили свыше 500 преднамеренных аварий.
«Оперативники совместно с сотрудниками Росгвардии провели задержания в Москве, Подмосковье и Волгоградской области», - указала Волк.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело о мошенничестве в сфере страхования. Всех фигурантов арестовали.
Ранее сотрудники ФСБ, Следственного комитета и МВД задержали десять мошенников, обеспечивавших работу сим-боксов, в Москве, Московской и Владимирской областях, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru