Москвичи оценили транспортную доступность и безопасность офисов

Исследование показало, что сотрудники столичных офисов удовлетворены безопасностью и транспортной доступностью офисных зданий. Об этом заявил декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко.

По его мнению, это можно объяснить продуманной схемой движения общественного транспорта.

Помимо этого, офисные сотрудники довольны автоматическими системами отопления и кондиционирования бизнес-центров, а также пропускной системой и охраной офисных зданий.

Рассказал социолог и о пожеланиях респондентов. Он отметил, что офисным сотрудникам не хватает парковочных мест, столовых с вкусной и полезной едой, а также современных скоростных лифтов.

Исследование, было проведено специалистами факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ. В нем приняли участие 3200 респондентов — 1000 из Москвы и 2200 из регионов.

