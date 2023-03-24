Москвичи оценили транспортную доступность и безопасность офисов
Исследование показало, что сотрудники столичных офисов удовлетворены безопасностью и транспортной доступностью офисных зданий. Об этом заявил декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко.
По его мнению, это можно объяснить продуманной схемой движения общественного транспорта.
Помимо этого, офисные сотрудники довольны автоматическими системами отопления и кондиционирования бизнес-центров, а также пропускной системой и охраной офисных зданий.
Рассказал социолог и о пожеланиях респондентов. Он отметил, что офисным сотрудникам не хватает парковочных мест, столовых с вкусной и полезной едой, а также современных скоростных лифтов.
Исследование, было проведено специалистами факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ. В нем приняли участие 3200 респондентов — 1000 из Москвы и 2200 из регионов.
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