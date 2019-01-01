Столичные МФЦ предоставляют более 70 госуслуг в сфере соцзащиты

В офисы «Мои документы» переданы 73 государственные услуги в сфере социальной защиты. Об этом в Twitter и на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» написал мэр столицы Сергей Собянин. По словам градоначальника, теперь там можно оформить удостоверения на льготы, компенсационные выплаты и пособия, получить санаторно-курортную путевку и многое другое. С полным перечнем оказываемых в сфере соцзащиты услуг можно ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы.

Добавим, центры госуслуг работают ежедневно с восьми утра до восьми вечера, флагманские офисы и Дворец госуслуг — с 10:00 до 22:00. Во время одного посещения жители столицы получить сразу несколько необходимых документов или обратиться за комплексом услуг.

Ранее НСН писала, что Россия заняла третье место в мировом рейтинге по темпам роста использования цифровых госуслуг, а также попала в топ-10 стран по интенсивности их использования.

В исследовании, которое провела международная консалтинговая компания BCG, приняли участие более 13 тысяч человек из 30 стран мира. В основном россияне прибегают к госуслугам с целью оплаты налогов и штрафов, в поисках официальной статистики и данных.

Первые две строчки рейтинга достались Индии и Аргентине соответственно. Также среди лидирующих стран интенсивности использования цифровых услуг оказались Швеция, Нидерланды и Канада.



