Столичные коммунальщики не допустили транспортного коллапса

Атлантический циклон «Грета» принес в Москву сильный снегопад, начавшийся еще в ночь на пятницу. Городские службы были заранее переведены в режим повышенной готовности. Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков призвал жителей столицы быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Спецтехника вышла на московские улицы с раннего утра. Снег сгребается к обочинам и оттуда вывозится на снегоплавильные пункты. Очищенное дорожное полотно обрабатывается специальными материалами, которые предотвращают образование наледи. По данным городских властей, в общей сложности со снегопадом в пятницу борются 9 тысяч единиц техники и 40 тысяч человек.

Москвичи уже успели оценить скорость и качество уборки города от снега. Слово жителям столицы. По словам жителя мегаполиса по имени Василий, он доволен работой дворников и снегоуборочных машин.

«Сегодня дошел на работу по чистому асфальту, дворники снег чистят. Рядом маленький трактор крутится. Коммунальщики с умом стали подходить. Где-то большие трактора у них, где-то совсем маленькие, где-то вручную. Вот в окно смотрю, проспект Андропова едет. Раньше бы все наглухо стояло, но сейчас все по-другому стало», - добавил он.

Особое внимание уделяется ключевым магистралям города, подходам к станциям метро и остановкам городского транспорта. Во дворах работают специальные мини-тракторы. Они могут быстро и тщательно расчищать привычные дорожки для пешеходов. Им помогают обычные дворники с лопатами.

«Работа дворников - кроме восторга ничего не могу выразить! На улице Севанская трудяги необыкновенные, с утра до ночи метут, скребут, во все времена года у нас чистота и порядок. Про улицы города или нашего района Царицыно могу сказать, что тоже неплохо. Я как автолюбитель могу сказать, что дороги чистятся, затруднений проезд не вызывает», - отметила местная жительница Светлана.

По прогнозам синоптиков, в течение пятницы на столицу выпадет до 11 см снега, причем обильный снегопад может задержаться в Москве до выходных. Сильных морозов не ожидается, температура воздуха продолжит колебаться примерно на уровне ноль – минус два градуса.

В этой связи городские власти просят москвичей быть внимательнее, не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать под ними свои автомобили.

