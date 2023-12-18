Столичная компания представила детский набор для изучения электричества
Московское предприятие выставке-форуме «Россия» презентовало детский набор для изучения электричества, рассказал министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
«Компания «Научные развлечения» более 30 лет выпускает образовательное оборудование по естественно-научным направлениям. Сегодня ассортимент бренда включает свыше 200 наборов по физике, химии, математике, метрологии и другим наукам для школьников, дошкольников и студентов», - отметил Овчинский.
По его словам, представленный на выставке набор предназначен для детей от пяти лет. С помощью набора дети могут проводить безопасные эксперименты с электротоком. Предприятие выпустило уже 500 таких наборов и планирует наладить производство не менее трех тысяч комплектов ежегодно.
Генеральный директор компании Олег Поваляев рассказал, что интерактивными наборами пользуются в более чем 40 тысяч школы, детских садов и вузах России.
Столица обеспечивает комфортные условия для ведения бизнеса: развитая инфраструктура, системная поддержка города, новые промплощадки – все это помогает предприятиям развиваться. Сегодня в Москве работает более четырех тысяч промплощадок, на которых трудятся более 720 тысяч человек. Каждый год открывается 40-50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят различные товары, в том числе одежду, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое.
Кроме того, предприятия могут воспользоваться более чем 20 мерами поддержки. С более подробной информацией об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно ознакомиться на сайте economy.mos.ru.
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