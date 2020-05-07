Стоимость авиабилетов эконом-класса выросла на 5,7% в апреле
Росстат проинформировал о росте цен на авиабилеты экономического класса на 5,7% в апреле текущего года. Об этом сообщает ТАСС.
По данным ведомства, в сфере пассажирских перевозок рост цен на авиабилеты эконом-класса стал самым значительным. Также был зафиксирован рост на проезд в плацкартных вагонах поездов дальнего следования (0,2-0,4%), при этом стоимость купе опустилась на 3,6-4,3%. Снижение цен было отмечено и на перевозки такси - на 1,2%.
Отметим, что апрель стал первым месяцем, когда авиакомпании не совершали пассажирских перевозок за границу.
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