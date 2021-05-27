Стивен Сигал вступит в ряды партии «Справедливая Россия - За правду»

Актер и спецпредставитель МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал в субботу официально вступит в партию «Справедливая Россия – За правду», он будет заниматься вопросами экологии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе партии.

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Отмечается, что вручение партийного билета партии Стивену Сигалу состоится в рамках заседания палаты депутатов. Ранее он был членом партии «За правду», теперь вместе с командой сопредседателя партии Захара Прилепина присоединился к СРЗП.

В пресс-службе уточнили, что Сигал продолжит заниматься вопросами экологии, в частности борьбой с загрязнением природы.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Справедливая РоссияСтивен Сигал
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