Стивен Сигал вступит в ряды партии «Справедливая Россия - За правду»

Отмечается, что вручение партийного билета партии Стивену Сигалу состоится в рамках заседания палаты депутатов. Ранее он был членом партии «За правду», теперь вместе с командой сопредседателя партии Захара Прилепина присоединился к СРЗП.

В пресс-службе уточнили, что Сигал продолжит заниматься вопросами экологии, в частности борьбой с загрязнением природы.

