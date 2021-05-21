Рэпер Слава КПСС назвал Моргенштерна «кремлевским проектом» и сравнил с Прилепиным

Рэпер Вячеслав Машнов, выступающий под псевдонимом Слава КПСС и заявлявший о намерении баллотироваться в Госдуму, назвал исполнителя Могенштерна «кремлевским проектом».

Машнов выпустил так называемый «дисс», в котором отметил, что Моргенштерн похож на писателя и политика Захара Прилепина, потому что оба они - кремлевские проекты, отмечает URA.ru

Слава КПСС – не единственный творческий псевдоним Машнова. Он также известен как Гнойный, а трек, «разоблачающий» Моргенштерна, выпустил под псевдонимом Воровская лапа. Это произошло через несколько часов после того, как Моргенштерн выпустил новый альбом «Million Dollar: Happiness».

Как отмечают СМИ, писатель, общественный деятель и основатель партии «За правду» Захар Прилепин и Слава КПСС могут стать конкурентами на выборах в Госдуму.

В феврале 2021 года партии «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» официально объединились в партию «Справедливая Россия - За правду», сообщает RT. Председателем был выбран Сергей Миронов, а Захар Прилепин и Геннадий Семигин стали сопредседателями.

Рэпер Слава КПСС сообщил 7 мая во время прямого эфира, что хочет быть депутатом и в сентябре будет выдвигаться в Госдуму от экологической партии «Зеленая альтернатива».

В середине апреля на рэпера Алишера Валеева, выступающего под псевдонимом Моргенштерн, завели административное дело. Музыканта обвиняли в пропаганде наркотиков в его клипах на композиции «Розовое вино-2» и Family. Экспертиза подтвердила пропаганду наркотиков в этих клипах.

В Санкт-Петербурге отменили концерт Моргенштерна, запланированный на 16 мая, объяснив это «многочисленными просьбами родителей». Украина внесла музыканта в «черный список» из-за «пропаганды культа насилия и жестокости, а также пропаганды наркотиков».

