Стипендию правительства повысят до 20 тысяч рублей с 1 сентября
Стипендию правительства РФ для обучающихся по образовательным программам высшего образования студентов, курсантов, слушателей увеличат до 20 тысяч рублей с 1 сентября следующего года. Соответствующее постановление премьер-министра Михаила Мишустина размещено на официальном портале правовой информации.
Стипендия назначается на один год. Выплату могут получить граждане РФ, которые обучаются очно в отечественных образовательных организациях по программам бакалавриата, специалитета или магистратуры. При этом студенты должны иметь значительные достижения по своему профилю специальности и направлению подготовки.
Стипендия правительства выплачивается ежемесячно, всего назначается не более 5,7 тысяч таких пособий. Ранее размер выплаты составлял 5 тысяч рублей.
В октябре стало известно, что в 2025 году стипендии для студентов федеральных образовательных учреждений профессионального образования, аспирантов, ординаторов намерены проиндексировать на 4,5%, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru