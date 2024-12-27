Стипендию правительства повысят до 20 тысяч рублей с 1 сентября

Стипендию правительства РФ для обучающихся по образовательным программам высшего образования студентов, курсантов, слушателей увеличат до 20 тысяч рублей с 1 сентября следующего года. Соответствующее постановление премьер-министра Михаила Мишустина размещено на официальном портале правовой информации.

Стипендия назначается на один год. Выплату могут получить граждане РФ, которые обучаются очно в отечественных образовательных организациях по программам бакалавриата, специалитета или магистратуры. При этом студенты должны иметь значительные достижения по своему профилю специальности и направлению подготовки.

Стипендия правительства выплачивается ежемесячно, всего назначается не более 5,7 тысяч таких пособий. Ранее размер выплаты составлял 5 тысяч рублей.

В октябре стало известно, что в 2025 году стипендии для студентов федеральных образовательных учреждений профессионального образования, аспирантов, ординаторов намерены проиндексировать на 4,5%, пишет «Свободная пресса».

