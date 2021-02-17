Стилист Влад Лисовец оценил новую форму РЖД

Новая форма сотрудников РЖД повторяет силуэты предыдущей и напоминает костюм стюардесс конца 70-х годов. Об этом рассказал стилист Влад Лисовец в интервью «Радио 1».

Как отметил эксперт, линии новой формы уже устарели морально, однако такая длина юбки и крой жакета подходят для офисов и государственных структур.

«В целом выглядит очень привлекательно, но мне всё равно напомнило стюардесс 81-ого года или конца 70-ых. В этом что-то есть. Это отбрасывает нас немного в историю. Это в принципе сейчас тренд, но не совсем как-то выглядит актуально. То есть всё рано образ очень взрослый и даже солидный», — добавил Лисовец.

Стилист уточнил, что не вносил бы кардинальных изменений в новую форму, но, возможно, поменял крой и сделал силуэт более вытянутым. Лисовец отметил, что длина новой форменной юбки подходит не всем женщинам, особенно обладательницам пышных форм.

«Нельзя сказать, что это обычный костюм. Видно, что вложили идеи, что старались», — заключил эксперт.

Кроме того, стилист рассказал, что поднял бы белую часть жакета ещё выше, «чтобы максимально свести к нулю попадание пятен», и изменил бы оттенок, чтобы форма была практичной.

Тестирование новой формы сотрудников поездных бригад и кассиров РЖД завершится в середине февраля. Сейчас она проходит опытную эксплуатацию в ряде российских регионов, решение о её массовом внедрении примут до конца года.

Как отметили в пресс-службе РЖД, с внедрением новой формы не спешат, а основная цель нововведения – создать удобный и практичный комплект для сотрудников.



