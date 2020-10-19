Степашин предложил Собянину перенять опыт Черкесска по благоустройству

Глава Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин предложил мэрии Москвы перенять опыт благоустройства Черкесска, передает «Интерфакс».

Степашин рассказал о придомовой территории девятиэтажного дома, где застройщик во дворе поставил гаражи, а над ними обустроил детскую площадку.

«Надо Сергею Семеновичу Собянину рассказать эту историю, может применить ваш опыт», - сказал Степашин, осмотрев многоэтажкку.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что, помимо системы здравоохранения, ключевую роль в борьбе с пандемией в столице сыграли благоустройство и реорганизация ЖКХ.

