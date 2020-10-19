Степашин предложил Собянину перенять опыт Черкесска по благоустройству
Глава Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин предложил мэрии Москвы перенять опыт благоустройства Черкесска, передает «Интерфакс».
Степашин рассказал о придомовой территории девятиэтажного дома, где застройщик во дворе поставил гаражи, а над ними обустроил детскую площадку.
«Надо Сергею Семеновичу Собянину рассказать эту историю, может применить ваш опыт», - сказал Степашин, осмотрев многоэтажкку.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что, помимо системы здравоохранения, ключевую роль в борьбе с пандемией в столице сыграли благоустройство и реорганизация ЖКХ.
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