Стекло и «слой жирка». Шеф-повар рассказал, как выбирать тушенку

При покупке тушенки следует предпочесть продукт в стеклянной таре – это идеальная среда для консервов, да и сам продукт лучше видно, заявил эксперт качества пищевых технологий, шеф-повар Евгений Данко.

Основные правила – выбирать продукт по соответствию ГОСТу, не брать треснутые банки и банки с окислившейся крышкой, на которой видны пятна.

«Внимательно посмотрите на консервы в стекле: сверху должен быть слой жирка, чтобы сам продукт не касался крышки. Потрясите – всё должно быть устойчиво, чтобы со всех сторон просматривалось мясо. Не должно быть внезапных пустот, заполненных будто бы каким-то гелем», - посоветовал Данков в эфире «Радио 1».

Если же выбор всё-таки пал на металлическую банку, то нужно убедиться, что нет вздутия, проверить, не окислилась ли банка снаружи, а также потрясти её и убедиться, что внутри ничего не «булькает», добавил эксперт.

