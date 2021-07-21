Стекло и «слой жирка». Шеф-повар рассказал, как выбирать тушенку
При покупке тушенки следует предпочесть продукт в стеклянной таре – это идеальная среда для консервов, да и сам продукт лучше видно, заявил эксперт качества пищевых технологий, шеф-повар Евгений Данко.
Основные правила – выбирать продукт по соответствию ГОСТу, не брать треснутые банки и банки с окислившейся крышкой, на которой видны пятна.
«Внимательно посмотрите на консервы в стекле: сверху должен быть слой жирка, чтобы сам продукт не касался крышки. Потрясите – всё должно быть устойчиво, чтобы со всех сторон просматривалось мясо. Не должно быть внезапных пустот, заполненных будто бы каким-то гелем», - посоветовал Данков в эфире «Радио 1».
Если же выбор всё-таки пал на металлическую банку, то нужно убедиться, что нет вздутия, проверить, не окислилась ли банка снаружи, а также потрясти её и убедиться, что внутри ничего не «булькает», добавил эксперт.
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