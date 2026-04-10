Профилактика преступлений: Останина призвала сделать кружки бесплатными
Нина Останина заявила НСН, что у ребенка не хватает времени «на плохие вещи», если он занят полезными занятиями.
Школьные кружки и занятия – это важная профилактика детской преступности, заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в пресс-центре НСН.
«Все самое плохое и самое хорошее ребенок сначала берет в семье, затем детский сад, затем школа. После высшего образования уже общественное пространство. Сюда включены и СМИ, и социальные сети. Насколько ребенок включен в это пространство, настолько у него хватает времени на плохие вещи. У нас есть «Движение первых», на которое выделяется 17 миллиардов рублей. Это патриотическое воспитание, ребенок должен быть занят полезными вещами. В школах – это кружки, внеклассные занятия. Но сегодня танцы, каратэ, шахматы – это все за деньги, плюс школьные кружки не такие дорогие по сравнению с частными. Но далеко не все родители могут потянуть. Поэтому дети просто приходят домой и сидят в телефоне. Секции должны быть бесплатными», - заключила она.
Блокировка иностранных мессенджеров не сделает общество безопасным, заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в пресс-центре НСН.
