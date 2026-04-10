Курсы не пройдут: В Госдуме анонсировали реестр для психологов
Нина Останина заявила НСН, что ведется работа над законопроектом о реестре психологов.
Психологическая помощь должна оказываться в России только людьми с высшим образованием, заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в пресс-центре НСН.
«Психологическая помощь у нас есть, а деятельность никак не закреплена, чтобы у нас не было блогеров-психологов. Некоторые такие «специалисты» предлагают свои услуги, еще больше загоняя семьи и детей. Поэтому очень важно навести порядок в этой сфере. Психолог должен получить профессиональное образование. Другие фракции по этому вопросу тоже активизировались. Уже три года действует рабочая группа. Профессиональное сообщество уже поддержало наш законопроект о том, что психолог не может работать с курсами на две недели. Как человек, прошедший такие курсы, может лечить людей? Мы уверены, что не может. Есть особенности психологов, работающих с детьми, в МЧС и так далее. Эти все особенности должны сохраниться. Должен быть реестр психологов, люди должны знать, к кому обратиться и с кого спросить. Также обязательно административное наказание за неоказание помощи», - рассказала она.
Реестр дипломов о высшем образовании позволит быстро проверить экспертность любого спикера из соцсетей, заявила ранее в пресс-центре НСН зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
