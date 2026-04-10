Восемь человек пострадали при взрыве на складе во Владикавказе

Взрыв произошел во Владикавказе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на управление МЧС по Северной Осетии.

По информации ведомства, ЧП с последующим возгоранием произошло на складе.

«По предварительным данным, двое пострадали», - рассказали в управлении.

Позднее МЧС заявило о восьми пострадавших в результате инцидента. В их числе один ребенок.

Как сообщают СМИ, хлопок прогремел в центре города в магазине пиротехники на улице Августовских событий. После взрыва загорелось находящееся рядом здание магазина строительных товаров.

Ранее взрыв газового баллона произошел в жилом многоквартирном доме в Туапсе, пострадал мужчина.

