Восемь человек пострадали при взрыве на складе во Владикавказе
Взрыв произошел во Владикавказе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на управление МЧС по Северной Осетии.
По информации ведомства, ЧП с последующим возгоранием произошло на складе.
«По предварительным данным, двое пострадали», - рассказали в управлении.
Позднее МЧС заявило о восьми пострадавших в результате инцидента. В их числе один ребенок.
Как сообщают СМИ, хлопок прогремел в центре города в магазине пиротехники на улице Августовских событий. После взрыва загорелось находящееся рядом здание магазина строительных товаров.
Ранее взрыв газового баллона произошел в жилом многоквартирном доме в Туапсе, пострадал мужчина.
Горячие новости
- В Госдуме рассказали, как развить дворовый и массовый детский спорт
- Капля в море: Потеря 1,5 млрд от ЕС не обрушит бюджет Сербии
- Останина обвинила блогеров в отказе зумеров от работы
- Маргинальное ТВ: Останина заявила об отсутствии программ для подростков
- Песков: Пасхальное перемирие носит гуманитарный характер
- Курсы не пройдут: В Госдуме анонсировали реестр для психологов
- Профилактика преступлений: Останина призвала сделать кружки бесплатными
- Михаил Швыдкой попал под украинские санкции
- Гид назвал главные ошибки туристов, которые привели к трагедии на Камчатке
- CNN по ошибке «похоронил» звезду трилогии «Назад в будущее»