Маргинальное ТВ: Останина заявила об отсутствии программ для подростков

На российском телевидении не хватает программ для детей и подростков, полезных и интересных одновременно, заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в пресс-центре НСН.

«Конечно, все родители хотят видеть своего ребенка счастливым, здоровым, образованным. Все начинается в семье, родители несут ответственность на всех этапах. Но зачастую родители просто не справляются, они просят запретить на телеканалах те или иные программы, а об этом даже никто не переживает. Дети должны смотреть телевизор, почему нет? Но хорошие и полезные каналы и передачи, я пока такого не вижу, маргинальные семьи на ТВ вижу. В программах мы выясняем, что у героев дети от разных отцов и так далее. Конечно, детям нужны интересные передачи, но вопрос в подаче. Надо рассказывать про то, что важно, но делать это интересным для подрастающего поколения», - отметила депутат.

Президент России Владимир Путин на коллегии МВД обратил внимание, что в 2025 году впервые за долгое время наметился рост подростковой преступности. В Москве число преступлений несовершеннолетних выросло на 150%, это подтвердили в МВД. Подростков, в том числе из благополучных семей, все чаще вовлекают в совершение преступлений дистанционно. Только в этом году за попытки поджога и покушений на убийство возбуждены дела против четырех подростков.

