Стартовали масштабные учения спасателей-добровольцев со всей России

Масштабные учения спасателей-добровольцев начались сегодня на полигоне московского пожарно-спасательного центра. Там собрались 300 лучших добровольцев Всероссийского студенческого корпуса спасателей со всей России.

Эти учения стали практической частью форума «Вектор спасения», который проводится в эти дни в Московской области. Согласно легенде, в течении двух дней в круглосуточном режиме студенты-спасатели будут ликвидировать последствия «разрушительного землетрясения». Их действиями будут руководить опытные инструкторы – профессиональные спасатели первого и международного классов.

Перед практической частью юные добровольцы прошли теоретические курсы по ведению работ по ликвидации стихийных бедствий. Учения начались с пожаротушения, разбора дорожный аварий и завалов. В завершении инструкторы детально разберут и проанализируют действий участников.

Главная цель Форума, составной частью которого стали эти учения, – объединить волонтёрское сообщество в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий.

