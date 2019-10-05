Стартовала заявочная кампания третьего сезона конкурса «Лидеры России»

Заявочная кампания третьего сезона конкурса по отбору управленцев нового поколения «Лидеры России» 2019-2020 открыта в пятницу, 4 октября, в ходе заседания Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей». Оно состоялось в образовательном центре «Сириус» в Сочи, сообщает пресс-служба проекта.

Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров рассказал, у работодателей существует запрос не только на лидерские качества руководителей, но и их профессиональные компетенции. Было принято решение в рамках лидерского соревнования запустить несколько профессиональных треков: «Здравоохранение», «Наука и образование», «Финансы и технологии».

«Президент одобрил это решение, сейчас оно попадает в протокол Наблюдательного совета. У нас пошел совсем новый подход, в третьем сезоне конкурса «Лидеры России» у нас остается общеуправленческий конкурс, но впервые человек сможет выбрать для себя поток, связанный с управлением в определенной сфере», – сообщил наставник конкурса первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Алексей Комиссаров отметил уникальность формата «Лидеров России», аналогов которого в мире нет. Он также обратил внимание на интерес к конкурсу, который не снижается, и объяснил это возможностью перенимать опыт у личших действующих руководителей государства.

«За два года проведения конкурса количество регистраций превысило 426 тысяч. Одно из самых главных мотивирующих факторов – это возможность получить наставника из числа выдающихся государственных и общественных деятелей, известных предпринимателей, руководителей крупнейших корпораций, ученых. Сегодня это 93 человека и все они находят время, чтобы поделиться своими знаниями и опытом», – заявил Комиссаров.

Напомним, на сайте Кремля был опубликован президентский указ, согласно которому Президент России Владимир Путин возглавил Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей». Также в его состав вошли заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова, президент, председатель правления публичного акционерного общества «Сбербанк России» Герман Греф, первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков, помощник Президента РФ Андрей Фурсенко, генеральный директор автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Светлана Чупшева, руководитель Образовательного Фонда «Талант и успех» Елена Шмелева и генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

