Стартовала регистрация на самый масштабный онлайн-квиз о промышленности
Самый масштабный по числу команд онлайн-квиз на тему промышленности пройдет в Москве 15 апреля. Об этом сообщил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
По его словам, в интеллектуальном поединке сразятся одновременно две тысячи человек со всей страны.
Глава департамента уточнил, что такое такие цифры можно будет затем зарегистрировать в Книге рекордов России, как «Самое большое количество команд в игре квиз на тему «Промышленность» в онлайн-формате в России».
«Квизы о работе и истории развития столичных фабрик и заводов стали одним из самых популярных направлений проекта “Открой#Моспром”», — отметил Овчинский.
Он рассказал, что, начиная с 2019 года, в них приняли участие более 15 тысяч человек. В этом году в онлайн-квизе о промышленности страны специальный раунд будет посвящен промсектору столицы.
Игрокам предстоит пройти шесть раундов, в каждом ответить на шесть вопросов об истории промышленных предприятий, отгадать названия продуктов по упаковке, а также назвать киноленты, связанные с фабриками и заводами страны.
Победителей ждут подарочные сертификаты в различные магазины и онлайн-сервисы.
Проект реализуется совместно с Агентством стратегических инициатив. Как подчеркнула директор дивизиона «Городская экономика» направления «Социальные проекты» Агентства стратегических инициатив Ольга Захарова, наступает эра открытой промышленности, предприятия открывают свои двери для туристов, а посетители знакомятся с технологиями создания вещей.
По словам директора департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга России Ивана Куликова, сейчас промышленный туризм стал важной частью социально-экономического развития территорий, а также эффективным способом решения бизнес-задач для предприятий различных отраслей.
Жители всех регионов России могут принять участие в игре. Подробности опубликованы на сайте проекта «Открой#Моспром».
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