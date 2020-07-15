Стартовал всероссийский фотоконкурс, посвящённый диким тюльпанам

Приём работ на эколого-просветительский фотоконкурс «Чудо природы. Куриловская степь», организованный фондом «Родная земля» при поддержке Фонда президентских грантов, начался 16 июля.

Его участником может стать любой совершеннолетний при единственном условии: фотографии должны быть посвящены краснокнижным дикорастущим тюльпанам или особо охраняемой природной территории «Куриловская степь», на территории которой ежегодно организуется международный тюльпановый фестиваль. Фотографии при этом могут быть сделаны как на профессиональную камеру, так и на смартфон.

Помимо именитых российских фотографов, в состав жюри конкурса вошли представители комитета по туризму Саратовской области, Минприроды, один из ведущих популярного телешоу «Орёл и Решка» Евсей Ковалёв. Как отмечают организаторы конкурса, такой состав жюри позволит выйти за рамки профессионального сообщества фотографов.

Работы можно разместить на сайте фонда «Родная земля», их будут принимать до 23 августа. Победители фотоконкурса получат подарки от спонсоров проекта и возможность разместить свои работы на выставках в Москве, Саратове, Солнечногорске, Клину и других городах России.

