Стартовал приём заявок на международную премию #Мывместе

Презентация международной премии #Мывместе прошла в московском Парке Горького на неформальной встрече с участием волонтеров, СМИ и бизнес-сообщества. Как рассказала пресс-секретарь премии Дарья Гаврина, параллельно был дан старт заявочной кампании.

Премия, организатором которой является платформа Dobro.ru, посвящена достижению национальных целей развития России до 2030 года и проводится с целью поддержать социальные инициативы, направленные на помощь людям и улучшение качества жизни.

Отметим, что премия проходит по поручению президента России Владимира Путина в продолжении общероссийской акции взаимопомощи #Мывместе, которая стартовала в марте 2020 года.

Участниками могут стать физические лица от 14 лет, а также представители организаций. Заявки принимаются на сайте премия.мывместе.рф до 5 июля по четырём трекам: «Волонтёры и НКО», «Бизнес», «Медиа» и «We arе together». От каждого участника принимаются максимум четыре заявки - по одной на каждый трек.

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко отметил, что победителями премии могут стать граждане любого государства, которые в сложной ситуации готовы отдать для помощи другим «свои силы, свое сердце, свою душу».

Заочный этап премии #Мывместе пройдёт с 6 июля по 1 августа. Отобранные работы попадут в полуфинал (со 2 августа по 1 октября), а в финале, который продлится с 15 октября по 5 ноября, проекты и работы будут оценивать не только члены жюри, но и простые россияне - с помощью народного голосования. Победители, которых объявят 5 декабря, получат гранты до 2,5 миллиона рублей, а общий фонд премии составляет 90 миллионов рублей.

