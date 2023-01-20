Стартовал первый полуфинал конкурса «Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика»
В Ростове-на-Дону 20 января прошла церемония открытия первого полуфинала конкурса «Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика».
К участникам обратился первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. По его словам, участники конкурса сейчас очень востребованы, их ждут в органах власти ДНР, в других вернувшихся в Россию регионах.
«Вы нужны для восстановления крупных промышленных предприятий, инфраструктуры Донбасса. Это огромный объем работы, и она начинается уже сейчас» - отметил Кириенко.
Как отметил в своем выступлении полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов, серьезный подход к отбору кадров имеет большое значение, так как сложные проекты по восстановлению и развитию Донбасса просто не могут быть реализованы эффективно без серьезного кадрового обеспечения.
«Конкурс "Лидеры возрождения" нацелен на поиск высоконравственных, талантливых, волевых, преданных своему делу профессионалов с государственным мышлением, которым можно смело доверить будущее России», – подчеркнул он.
Перед церемонией открытия полуфинала все приглашенные участники прошли контрольное тестирование в присутствии экспертов. Всех, кто с ним справился успешно, ждет насыщенная программа, включающая как оценочные, так и развивающие мероприятия.
Всего запланировано три полуфинала конкурса «Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика».
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