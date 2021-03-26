26 марта 2021 года стартовал новый сезон Всероссийского конкурса «Большая перемена». Это проект президентской платформы «Россия – страна возможностей», самый масштабный конкурс для российских школьников.

В 2020 году в конкурсе «Большая перемена» приняли участие более 1 миллиона старшеклассников.

Впервые в этом году участие в конкурсе, в том числе, смогут принять и школьники 5-7 классов. Победители, а это 300 человек, на специальном поезде отправятся из Москвы до Владивостока и будут делать большие остановки во всех крупных городах на пути следования.

Как отметил на церемонии открытия Первый замглавы Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, конкурс уникален тем, что сами участники являются его соавторами, принимая решения, их же и реализуют.

Актер Владимир Машков, обращаясь к участникам конкурса отметил, что «здесь не оценивают, а ценят, и прежде всего, конечно, ценят ваш талант. У вас будет большая интересная жизнь. Помните о лучших движениях вашего сердца и мир будет у ваших ног!».

Конкурс будет проходить в формате трехдневного онлайн-марафона в сети «ВКонтакте». Он завершится 28 марта праздничным концертом.

Добавим, регистрация участников открыта на платформе bolshayaperemena.online.

