Стартап как новая форма дипломной работы: мнение экономиста

С 2021 года выпускники четырех десятков вузов России смогут представлять на рассмотрение аттестационной комиссии не дипломные работы, а свои стартапы. Таким образом они смогут получать не только документ об окончании вуза, но и шанс привлечь инвестиции к собственному проекту.



Однако есть одно условие - роль студента в команде должна соответствовать направлению его специализации. Возможность представления своего стартапа на защите предусмотрена программой «Цифровая экономика».



Кандидат экономических наук, руководитель программы MBA «Стратегическая логистика» института МИРБИС Вячеслав Белобжецкий заявил в интервью «Радио 1», что такая практика особенно будет актуальна для технических вузов — мир с каждым годом становится все более цифровым и роботизированным.



Но не должны оставаться в стороне и гуманитарии — они, к примеру, смогут создать идею и собрать команду единомышленников, так как лучше чувствуют рынок и понимают, в каком направлении могут двигаться.



В то же время Белобжецкий призвал соблюдать баланс между обучением и вовлечением в стартап.



«Стартап – это некая идея, которую нужно постоянно проверять. Его успех всегда зависит от того, как быстро проверяется, подтверждается или отбрасывается гипотеза. То есть, цикл обратной связи нужно очень быстро пробегать. Соответственно, это требует большой вовлеченности в процесс», - отметил собеседник радиостанции.



Сама идея представления собственного стартапа - неплохая концепция по созданию Института технологического предпринимательства. Экономист напомнил, что в советское время идеи ученых далеко не всегда находили практическое применение.



«Они (ученые) предпочитали создавать идею, а реализацию перекладывали на экономистов», - сказал Белобжецкий, добавив, что бизнесмен должен понимать и техническую часть вопроса, и то, кому это нужно.

