Стартап как новая форма дипломной работы: мнение экономиста
С 2021 года за свой стартап выпускник сможет получить диплом
С 2021 года выпускники четырех десятков вузов России смогут представлять на рассмотрение аттестационной комиссии не дипломные работы, а свои стартапы. Таким образом они смогут получать не только документ об окончании вуза, но и шанс привлечь инвестиции к собственному проекту.
Однако есть одно условие - роль студента в команде должна соответствовать направлению его специализации. Возможность представления своего стартапа на защите предусмотрена программой «Цифровая экономика».
Кандидат экономических наук, руководитель программы MBA «Стратегическая логистика» института МИРБИС Вячеслав Белобжецкий заявил в интервью «Радио 1», что такая практика особенно будет актуальна для технических вузов — мир с каждым годом становится все более цифровым и роботизированным.
Но не должны оставаться в стороне и гуманитарии — они, к примеру, смогут создать идею и собрать команду единомышленников, так как лучше чувствуют рынок и понимают, в каком направлении могут двигаться.
В то же время Белобжецкий призвал соблюдать баланс между обучением и вовлечением в стартап.
«Стартап – это некая идея, которую нужно постоянно проверять. Его успех всегда зависит от того, как быстро проверяется, подтверждается или отбрасывается гипотеза. То есть, цикл обратной связи нужно очень быстро пробегать. Соответственно, это требует большой вовлеченности в процесс», - отметил собеседник радиостанции.
Сама идея представления собственного стартапа - неплохая концепция по созданию Института технологического предпринимательства. Экономист напомнил, что в советское время идеи ученых далеко не всегда находили практическое применение.
«Они (ученые) предпочитали создавать идею, а реализацию перекладывали на экономистов», - сказал Белобжецкий, добавив, что бизнесмен должен понимать и техническую часть вопроса, и то, кому это нужно.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
641 тыс.+6 719 / сут.
Умерли
9 166+93 / сут.
Выздоровели
403 тыс.+4 343 / сут.
- Названы возможные сроки открытия границы между РФ и Белоруссией
- Москалькова поддержала расширение практики многодневного голосования
- «Омерзительно»: Историк Соколов накричал на судью, требуя обнародовать переписку с убитой аспиранткой
- Евросоюз продлил экономические санкции против России
- Биржевые цены на бензин АИ-95 снова побили рекорд
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru